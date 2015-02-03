Статус участника боевых действий получили почти 7 тысяч бойцов АТО – Генштаб
Статус участника боевых действий получили уже более 6,9 тыс. бойцов антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. представителя Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.
"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 6 тыс. 912 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины - участников антитеррористической операции", - проинформировал Селезнев.
Вместе с тем, он отметил, что на рассмотрение межведомственной комиссии Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО направлены материалы в отношении 575 военнослужащих и работников ВСУ для признания за ними статуса участника боевых действий.
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"Таким образом, на сегодня в межведомственной комиссии Государственной службы в деле ветеранов войны и участников антитеррористической операции находятся материалы на 1 тыс. 076 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины", - отметил Селезнев.
Также он проинформировал, что готовятся к подписанию министром обороны Украины Степаном Полтораком документы на награждения за героизм, проявленный на поле боя, на 21 участника АТО.