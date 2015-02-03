Статус участника боевых действий получили почти 7 тысяч бойцов АТО – Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. представителя Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 6 тыс. 912 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины - участников антитеррористической операции", - проинформировал Селезнев.

Вместе с тем, он отметил, что на рассмотрение межведомственной комиссии Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО направлены материалы в отношении 575 военнослужащих и работников ВСУ для признания за ними статуса участника боевых действий.

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"Таким образом, на сегодня в межведомственной комиссии Государственной службы в деле ветеранов войны и участников антитеррористической операции находятся материалы на 1 тыс. 076 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины", - отметил Селезнев.

Также он проинформировал, что готовятся к подписанию министром обороны Украины Степаном Полтораком документы на награждения за героизм, проявленный на поле боя, на 21 участника АТО.