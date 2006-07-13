Анна Герман решила рискнуть депутатским мандатом

Представитель Партии регионов Анна ГЕРМАН обязуется сложить с себя депутатские полномочия в четверг, если ее соратник по партии Олег КАЛАШНИКОВ лично не извинится перед съемочной группой канала СТБ.

Об этом она заявила во время встречи с журналистами, которые собрались обсудить ситуацию с избиением работников телеканала, сообщает «Украинская правда».

"Я сегодня подам в отставку, если он лично не извинится перед журналистами", - сказала она.

При этом А.ГЕРМАН попросила журналистов понять, что не все люди выдерживают испытание властью, и напомнила прошлогодний конфликт между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и журналистом "Украинской правды".

"Этот костюм (депутата) не так просто носить. Среди членов Партии регионов оказались люди, которые не знают, что журналистов не то что бить нельзя и изымать кассету, а даже нельзя указывать, что снимать, а что нет", - сказала А.ГЕРМАН.

"Я счастлива, что за полтора года этому научился Виктор ЯНУКОВИЧ", - добавила она.

Также она передала возмущение лидера Партии регионов в связи с происшедшим.

Она заявила, что того депутата (КАЛАШНИКОВА) "я не могу называть коллегой", при этом не уточнив, будет ли он исключен из фракции.

Как известно, вчера группа депутатов, среди которых был О.КАЛАШНИКОВ, силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. Милиция проводит проверку этого факта. Присутствие среди депутатов, которые подошли к журналистам СТБ, О.КАЛАШНИКОВА милиция уже установила.