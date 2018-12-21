Столтенберг назвал основные приоритеты НАТО на 2019 год, среди которых война в Украине

Поддержка и сохранение мира – миссия, которую Североатлантический союз выполняет уже 70 лет, будет продолжаться в постоянно изменяющемся мире, отмечает Столтенберг.

Следующий год пройдет для союза НАТО на фоне одновременного реагирования на увеличение количества и интенсивности угроз, поэтому основными приоритетами в 2019 году будут война в Украине, отношения с Россией, терроризм и предотвращения кибератакам.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил в интервью бельгийской телерадиовещательной компании RTBF, передает Радио Свобода.

«Главная цель НАТО – одновременно подготовиться к целому ряду угроз и вызовов. У нас нет роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками все более агрессивной Россией. НАТО должна реагировать на все эти вызовы одновременно», – цитирует Столтенберга бельгийский вещатель.

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Комментируя требования Соединенных Штатов от государств-союзников по НАТО относительно увеличения расходов на безопасность и оборону до требуемых 2 процентов ВВП, Столтенберг говорит, что надеется от каждой из 29 стран, входящих в Альянс, выполнения этого обязательства.

«Сочетание двух вещей: с одной стороны, более решительной России, которая назаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину, а с другой – террористической угрозы, требует дополнительных инвестиций. Я надеюсь, что Бельгия (тратит на оборону меньше 1% ВВП – ред.) и другие союзницы по НАТО будут придерживаться своих обещаний. То есть, прекратят сокращать оборонные бюджеты, постепенно увеличивая расходы на оборону и достигая необходимых 2 процентов в течение следующих 10 лет», – заявил руководитель НАТО.

Поддержка и сохранение мира – миссия, которую Североатлантический союз выполняет уже 70 лет, будет продолжаться в постоянно изменяющемся мире, отмечает Столтенберг.

«Основная сила НАТО заключается в способности адаптироваться к постоянно меняющемуся миру. Во времена Давного Рима говорили, что для того, чтобы иметь мир надо быть готовым к войне. Именно это и делает НАТО», – пояснил генсекретарь Альянса.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, в результате боевых действий погибли более 10 тысяч человек.