В Комитете по нацбезопасности заявили, что провести выборы 23 декабря в областях с военным положением уже невозможно

Комитет предложит провести реформирование законодательства о правовом режиме военного положения.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявляет, что проведение 23 декабря местных выборов в объединенных территориальных громадах в областях, где введено военное положение, уже невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием комитета, комментируя рассмотрение сегодня комитетом президентского законопроекта о внесении изменения в статью 28 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на 23 декабря.

«Комитет по этому проекту будет, скорее всего, формулировать рекомендательное решение о необходимости реформы законодательства о правовом режиме военного положения, чтобы оно полностью соответствовало вызовам гибридных войн, которые ведутся сегодня в мире, в частности, против Украины», - сказал депутат.

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На уточняющий вопрос, будут ли выборы 23 декабря, Винник ответил: «23-го выборов не будет».

Он добавил, что этот законопроект уже утратил свою актуальность. «23 декабря - это воскресенье. Банально, при любых обстоятельствах, мы ни проголосовать, ни провести выборы не сможем», - подчеркнул секретарь комитета.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Украине вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.

29 ноября Центральная избирательная комиссия утвердила рекомендации об отмене выборов в ОТГ в 10 областях, где введено военное положение. Речь идет о 45 первых и 7 дополнительных выборах, назначенных на 23 декабря, а также о 19 промежуточных выборах, которые должны проходить в течение ближайших недель.

3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду в качестве неотложного проект закона «О внесении изменения в статью 28 закона Украины «О правовом режиме военного положения» относительно обеспечения проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

В этом законопроекте президент предлагает, чтобы действие закона о запрещении проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространялось на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря. Речь идет о том, чтобы сделать исключение и провести голосование в ряде новосозданных объединенных территориальных громад.