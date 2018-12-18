Путин похвастался усилением своих наступательных сил - ядерной триады РФ

Россия, как и ранее, открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению общей безопасности, уверяет российский президент.

Президент России Владимир Путин объявил об усилении потенциала российской армии и призвал США к переговорам, чтобы предотвратить новую «гонку вооружений».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на коллегии Минобороны России.

«Россия, как и прежде, открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению всеобщей безопасности. В том числе, по предотвращению новой гонки вооружений. Это, уверен, в интересах не только России, но и Соединённых Штатов и всего мира», - сказал Путин.

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По его словам, учитывая названные факторы и риски, Россия должна и дальше продолжать курс на развитие армии и флота, сохранять высокие темпы военного строительства последних лет.

Путин заявил, что все виды и рода войск развивались сбалансированно, в соответствии с принятыми планами и новой программой вооружения РФ, оснащались современными образцами оружия и техники.

«Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета: доля современного вооружения здесь составляет уже 82%», - сказал он.

По его словам, началось серийное производство ракетного комплекса «Авангард» и проведены успешные испытания ракеты «Сармат», началось несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также проходит отработка практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет».

«Это оружие кратно – именно кратно – увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надёжно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия. Укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», - сказал он.