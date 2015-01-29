Совет ЕС призвал Россию осудить действия террористов на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в выводах Совета ЕС, принятых сегодня в Брюсселе по итогам чрезвычайного заседания по рассмотрению ситуации в Украине.

«Совет призывает, в частности, Российскую Федерацию осудить действия сепаратистов. Публичные заявления, которые искажают реальность того, что происходит на местах, подстрекают к дальнейшему насилию, также публичное, в нарушение норм международного права, унижение заложников, не приведет к очень необходимой деэскалации», - отмечается в документе.

Совет ЕС также призвала все стороны в полной мере взять на себя ответственность и выполнить свои обязательства, взятые в соответствии с Минских соглашений.

„Все подписанты Минских договоренностей должны срочно собраться в рамках Трехсторонней контактной группы”, - отмечается в выводах.

Совет заверил, что Европейский Союз будет активно поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют созданию нового политического импульса, и присоединится к ним в случае необходимости.

„Эти усилия должны быть добровольными и должны привести к значительных результатов”, - подчеркивает Совет ЕС.

Читайте такжеСовет ЕС призывает Киев подготовить документы для обращения к МУС в отношении преступлений против человечности в Украине В выводах также отмечается, что полная реализация Минских договоренностей, как „основа для устойчивого политического решения конфликта (на Донбассе) на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, должна оставаться в центре внимания таких переговоров”.

Совет ЕС также отметила, что для достижения прогресса в урегулировании кризиса на Донбассе необходимо вывести незаконные и иностранные вооруженные группы, военную технику, боевиков и наемников, освободить всех заложников, установить контроль на украинско-российской границе с постоянным мониторингом со стороны ОБСЕ, а также провести досрочные местные выборы на территориях Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, провести всеобъемлющий общенациональный диалог, в частности, по таким вопросам, как конституционная реформа и децентрализация власти.

Совет ЕС подчеркнула, что ЕС продолжит работать в тесном сотрудничестве с международными партнерами, в том числе с ОБСЕ и Советом Европы.

Совет также выразил благодарность ОБСЕ, в частности, за присутствие ее наблюдателей на местах и объективное освещение деятельности Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине, а также усилия специального представителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе.

Читайте такжеСовет ЕС единогласно одобрил продление санкций против РФ, позиция Греции была конструктивной - Могерини„Совет призывает все стороны обеспечить свободный и безопасный доступ наблюдателей мониторинговой миссии и беспилотным летательным аппаратам во всех регионах Украины, включая все части Донецкой и Луганской областей, и районы, расположенные вдоль государственной границы с Россией. Совет вновь заявляет о своей поддержке скорейшему расширению мониторинговой миссии и расширению мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пропускных пунктах с целью восстановления украинского контроля на границе с Россией”, - отмечается в выводах.