РФ стянула более 300 танков на военную базу вблизи границы с Украиной – Порошенко

Президент подчеркнул важность введения в 10 областях Украины военного положения.

Президент Петр Порошенко заявил, что РФ перед введением военного положения в Украине стянула более 300 танков на военную базу, расположенную в 18 километрах от российско-украинской границы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом города Днепр.

«Зачем перевозить на одну базу, я показал спутниковую фотографию, более 300 танков. Она расположена в 18 километрах от нашей границы. Привезены боеприпасы, привезены военные. Что мне делать?» - заявил он.

При этом президент подчеркнул важность введения в 10 областях Украины военного положения.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.