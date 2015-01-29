ЕС должен занять решительную позицию по России, так как Путин считается только с силой – Дещица

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение сегодня в эфире TVP выразил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Когда ситуация (в Донбассе) обостряется, позиция (ЕС) более солидарная, единогласная и твердая... Если хотим добиться мира, должны иметь все время такую политику, или даже более активную, потому что Путин считается только с позицией силы", - сказал украинский посол.

Он признал сложным согласование такой единой позиции между всеми 28-ю государствами Европейского Союза, назвав это вызовом для европейского сообщества.

"Это вызов для ЕС, который должен показать, может ли сообщество бороться за демократию, за принципы международного права и найти консенсус", - подчеркнул Дещица, отметив, что агрессия России угрожает не только Украине, а целому региону или даже континенту.

Посол выразил мнение, что такой позиции удастся достичь тогда, когда все страны осознают, что это дело касается "также их будущего".

Он заметил, что все больше стран начинают разделять украинскую точку зрения на события в Донбассе в условиях, когда Россия "продолжает постоянно врать" о своей непричастности к событиям в этом регионе.

Читайте такжеВ Польше прогнозируют ужесточение санкций ЕС против России из-за теракта в Мариуполе"Оружие же с неба не падает", - сказал Дещица, напомнив, что Украина не контролирует часть границы с Россией, через которую поставляется современное тяжелое вооружение и боевики.

Дещица также выразил надежду, что российские власти все же откажутся от поддержки сепаратистов в Украине, отметив, что в противном случае не должно быть никаких альтернатив, кроме ужесточения санкций против нее.

Украинский посол назвал главным условием того, чтобы Россия остановить, "общую, единогласную позицию целого мира, которой сейчас нет".