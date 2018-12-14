Эксперт спрогнозировал, повлияют ли санкции ЕС на политику Путина

О введении дополнительных санкций против России пока речь не идет, считает эксперт.

Евросоюз продлил экономические санкции против Российской Федерации. Эти ограничения негативно влияют на экономику России, но вряд ли помогут изменить ее жесткую и агрессивную политику по отношению к Украине.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, Россия рассматривает Украину в контексте своей безопасности, и готова за нее дорого платить.

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"С точки зрения эффективности нынешних санкций, они оказывают отрицательный эффект на экономику Российской Федерации. Самый большой негатив для них – это энергетический и финансовый секторы. И в связи с этим проект "Северный поток – 2", возможно, не будет реализован. Мы видим уменьшение ВВП России за последние четыре года, хотя были и периоды восстановления. Ухудшается бизнес-климат, крупным российским предпринимателям тяжело вести бизнес за рубежом. Но это не означает, что РФ не принимает антикризисные меры. Эти санкции не означают, что Россия поменяет свою внешнюю политику, свои подходы к СНГ и Украине. Такая жесткая и агрессивная политика будет оставаться. В России смотрят на Украину как на пространство жизненных интересов, плюс – для них это обеспечение собственной безопасности. Безопасность стоит любых денег, поэтому они будут готовы идти на любые потери. И все для того, чтобы сохранить контроль над этим пространством. Кроме того, в мировой практике есть пример Ирана, который под влиянием жесточайших санкций не отказывался от своих интересов", – говорит Кучухидзе.

Как считает эксперт, в вопросе введения санкций Европа, прежде всего, отстаивает свои интересы и не будет действовать в ущерб им.

"При всей поддержке (Киева. – Ред.) не стоит забывать, что у Европы тоже есть свои интересы, которые выше интересов Украины. В данном случае все объясняется только так. Европа – не США, она не может разговаривать с Россией с позиции силы, ведь у них много общих экономических интересов. И это диктует условия и механизмы внешней политики. Поэтому Украине везет, что пока ее интересы совпадают с европейскими", – продолжает он.

О введении дополнительных санкций против России пока не идет речи, считает Кучухидзе. Да и вряд ли даже они дадут положительный эффект, говорит эксперт.

"Дополнительные санкции введены не будут. Германия выступила против этого. Хотя за это выступили Австрия, Польша, Эстония, ряд других стран. Но консенсуса нет. Еще большие санкции могли бы привести к еще большим потерям РФ, но опять-таки я не думаю, что они глобально бы поменяли их политику по отношению к Украине", – резюмирует эксперт.