Порошенко уверен, что Евросоюз сегодня продлит санкции против РФ за невыполнение Минских соглашений
Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Европейский Союз сегодня, 13 декабря, продлит санкций против Российской Федерации за невыполнение Минских соглашений, за проведение незаконных «выборов» в ОРДЛО, за полное игнорирование международного права и за продолжающуюся агрессию против Украинского государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
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«Если Россия не замечает, что она является агрессором по отношению к Украине и в связи с незаконной аннексией Крыма, и в связи с незаконной агрессией против нашего государства на востоке, в связи с актом агрессии, которая произошла в нейтральных водах Черного моря... то конкретные дискуссии о санкциях сейчас проходят», - заявил он.
«Вчера проведены очень удачные переговоры с представителями Европейского Совета во главе с Дональдом Туском и выражаем твердую уверенность в том, что санкции против РФ будут сегодня продлены за невыполнение Минских соглашений, за проведение незаконных «выборов» (в ОРДЛО), за полное игнорирование международного права и за агрессию против украинского государства», - подчеркнул глава государства.