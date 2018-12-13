Порошенко уверен, что Евросоюз сегодня продлит санкции против РФ за невыполнение Минских соглашений

Президент Украины заявил о проведении 12 декабря чрезвычайно удачных переговоров с представителями Европейского Совета во главе с его президентом Дональдом Туском.

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Европейский Союз сегодня, 13 декабря, продлит санкций против Российской Федерации за невыполнение Минских соглашений, за проведение незаконных «выборов» в ОРДЛО, за полное игнорирование международного права и за продолжающуюся агрессию против Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

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«Если Россия не замечает, что она является агрессором по отношению к Украине и в связи с незаконной аннексией Крыма, и в связи с незаконной агрессией против нашего государства на востоке, в связи с актом агрессии, которая произошла в нейтральных водах Черного моря... то конкретные дискуссии о санкциях сейчас проходят», - заявил он.

«Вчера проведены очень удачные переговоры с представителями Европейского Совета во главе с Дональдом Туском и выражаем твердую уверенность в том, что санкции против РФ будут сегодня продлены за невыполнение Минских соглашений, за проведение незаконных «выборов» (в ОРДЛО), за полное игнорирование международного права и за агрессию против украинского государства», - подчеркнул глава государства.