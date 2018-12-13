СБУ раскрыла планы Москвы по кровавым провокациям в Киево-Печерской лавре

По словам заместителя председателя СБУ, к этим акциям протеста должен был быть привлечен настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Москва планировала совершить резонансные противоправные действия в отношении лиц, которых планировали привлечь к акциям протеста против предоставления Украинской церкви томоса об автокефалии, связанные с гибелью и ранением рядовых граждан на территории Киево-Печерской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

«Мы все стоим накануне знаменательного события - получения Украиной автокефалии. Событие для нас историческое и большое для всего мирового православия и только одна страна мира категорически выступает против - это РФ», - заявил Кононенко.

По его словам, в ноябре текущего года к жителю города Киева, который неоднократно принимал участие в акциях разновекторных политических сил, обратился человек по имени Юрий, который представился активистом «Антимайдана», который в настоящее время скрывается в городе Москва, с предложением организовать в Киеве акции протеста.

Кононенко рассказал, что переговоры указанного жителя и Юрия состоялись в и городе Москва, где киевлянину было предложено провести на территории Киево-Печерской лавры в Киеве акции протеста против получения Украиной томоса и создания единой поместной православной церкви.

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«Для реализации этих намерений Юрием было выдано наличными 5 тысяч долларов США, предоставленные инструкции предусматривали необходимость приобретения нового мобильного телефона, карточки сотовой связи для налаживания канала закрытого общения, а также установления контакта с один из священников Киево-Печерской лавры, который должен координировать деятельность», - отметил заместитель председателя СБУ.

«После возвращения в Украину наш соотечественник обратился в СБУ и сообщил о полученном предложении, к этому его побудили завышенная стоимость заказа, наличие в действиях заказчика признаков конспирации и неограниченность в финансовых ресурсах, этим он был больше похож на кадрового сотрудника спецслужб РФ, чем на бывшего активиста «Антимайдана», - отметил он.

Кононенко добавил, что позже под контролем СБУ организатор акции связался с Юрием, который ему сообщил, что координатором предстоящей акции в Киево-Печерской лавре будет священнослужитель по имени Павел.

«В дальнейшем было установлено, что указанным лицом фактически является наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел», - отметил он.

Также, по словам заместителя главы СБУ, Юрий прислал лозунги для плакатов, которые должны были использоваться для проведения акции. Плакаты и лозунги изготовлялись в Москве.

По словам Кононенко, 8 декабря в соответствии с предоставленными российской стороной инструкциями была проведена встреча с митрополитом Павлом, который провел с организаторами акции соответствующую беседу.

«Наверное после проведения у него обысков митрополит Павел вел себя весьма осторожно», - добавил он.

Он отметил, что 10 декабря заказчиком были озвучены даты проведения акций - 13 и 14 декабря текущего года в 12.00 на территории Киево-Печерской лавры во время проведения религиозной службы.

Заместитель председателя СБУ добавил, что после получения соответствующей информации и проведения рекогносцировки на местности мы решили прекратить проведение оперативной игры и обнародовать ее результаты общественности.

«Основной версией, которую мы рассматриваем на сегодняшний день, является совершение преступления в отношении лиц, которых планировали привлечь к этим акциям - а именно совершение резонансных противоправных действий, связанных с гибелью и ранением рядовых граждан, дополнительно привлеченными для этого лицами», - заявил он.

Это, по словам Кононенко, с одной стороны должно было быть подтверждением предыдущих страшилок о преследовании верующих УПЦ (МП) и захвате святыни, а с другой стороны могло поставить под угрозу проведение Объединительного собора.