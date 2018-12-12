На Объединительный собор украинских церквей придет Порошенко - источник

Объединительный собор созывается для утверждения устава новой украинской православной автокефальной церкви и избрания ее предстоятеля.

Президент Петр Порошенко в субботу, 15 декабря, примет участие в Объединительном соборе украинских православных церквей.

Об этом стало известно из достоверных источников.

Объединительный собор созывается для утверждения устава новой украинской православной автокефальной церкви и избрания предстоятеля этой церкви.

Президент Петр Порошенко приглашен на Объединительный собор в качестве почетного гостя.

Ранее пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что на Объединительном соборе будет председательствовать представитель вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. В собрании примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.