Вакарчук записал обращение к украинцам (видео)

Святослав Вакарчук возмущен решением суда по Насирову.

Популярный украинский музыкант Святослав Вакарчук раскритиковал решение суда о возобновлении на должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

По поводу этого лидер группы "Океан Эльзы" опубликовал обращение в Facebook. По его словам, оправдать решение суда по Насирову нельзя никак.

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"Самое важное то, что судьи, которые приняли эти решения, живут в той же стране, что и мы с вами. Они дышат тем же воздухом, они смотрят те же новости, они знают, о чем думают люди. И вот они точно знали, что резонанс этого решения будет огромным из-за такого решения. Они точно знали, что сегодня борьба с коррупцией и коррупционерами являются огромным приоритетом, никогда просто так не пропустят такого решения. Даже если оно правильное по процедуре, оно неправильное по духу, потому что есть понятие общественного интереса. И это решение полностью, полностью, попирает общественный интерес. Судьи принимали это решение, потому что точно знали, что им за это ничего не будет. Судебная система – это лишь часть большой политической системы, которая сегодня руководит нами. Эта система сама себя никогда не изменит. Она будет постоянно отравлять нас, постоянно ослаблять нас, и рано или поздно она уничтожит нас, если мы не уничтожим ее", - заявил Вакарчук.

Ранее музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.