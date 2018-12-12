Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об Азовском море

В резолюции содержится призыв к Президенту США, а также союзникам и партнерам Соединенных Штатов заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.

Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла двухпартийную резолюцию "В поддержку Украины", которой осудила военную агрессию, совершенную Россией в Керченском проливе.

Как сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook, резолюция осуждает нападение РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как такое, что нарушает обязательные к исполнению международные нормы и договоренности.

"Документ призывает Россию немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и препятствовать украинскому судоходству через Керченский пролив, которое имеет на это право в соответствии с международными нормами и договоренностями", - говорится в сообщении.

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В резолюции подтверждается приверженность США оказывать украинскому народу политическую, экономическую помощь и помощь в вопросах безопасности , необходимые для обеспечения его независимости, демократического развития и процветания.

Отдельно содержится призыв к Президенту США, а также союзникам и партнерам Соединенных Штатов заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.

"В документе также отмечается многократные нарушения Россией международных норм и договоренностей путем продолжающейся агрессии против Украины, систематическом несоблюдении российской стороной Минских договоренностей, а также усилении агрессии РФ в отношении нашего государства, в частности путем милитаризации Азовского моря и блокировки Керченского пролива вопреки международному праву и договорам", - добавили в посольстве.

Отмечается, что резолюция была представлена 29 ноября 2018 г. председателем и сопредседателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессменом-республиканцем Эд Ройсом и конгрессменом-демократом Элиотом Энгелем.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".