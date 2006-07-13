Союз юристов просит Президента поддержать широкую коалицию

Союз юристов Украины обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как к гаранту соблюдения Конституции с просьбой поддержать широкую антикризисную коалицию и легитимно избранное руководство Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в заявлении Союза юристов Украины, которое размещено на официальном сайте Партии регионов.

Союз юристов считает, что поддержка со стороны Президента будет способствовать скорейшему принятию решения об избрании главы Кабинета Министров Украины и продолжит законотворческий процесс, которого с нетерпением ожидает народ Украины и международное сообщество.

“Союз юристов Украине крайне обеспокоен дестабилизацией политической ситуации в стране, несостоятельностью политических сил найти компромисс в решении важнейшей проблемы – угрозы потери государственности и раскола Украины. Умело манипулируя противоположными мнениями юристов, отдельные политики пытаются навязать народу Украины «правильный путь» выхода из кризисной ситуации, которая искусственно была создана с целью достижения желаемого результата – распределения власти и портфелей”, - отмечается в заявлении.

Союз юристов также настаивает на том, что “решение большинства является легитимным и является основой для принятия решений в соответствии с Конституцией и законами Украины”. “События, которые произошли, еще раз подчеркивают недостаточность украинского опыта развития системы гражданского общества на принципах доверия и взаимопонимания. Народ должен осознавать свое значение в жизни общества, свои права и обязанности, понимать направление демократического развития и ориентироваться в оценке деятельности политических сил, которые могут привести Украину к полному политическому и экономическому кризису, или к общественному спокойствию и процветанию”, - говорится в документе.