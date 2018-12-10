Феминистки должны поддержать: Вятрович объяснил, почему надо отменить выходной 8 марта

Праздник тортиков и букетиков не имеет ничего общего с борьбой за права женщин, отметил директор Института национальной памяти.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, почему надо лишить 8 марта статуса выходного дня.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

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«Теперь о 8 марта. Мне это вопрос о 8 марта задают с таким постоянством журналисты. И, что самое смешное, каждый раз, когда я отвечаю то же самое – это вдруг становится новостью: "Вятрович против выходного на 8 марта". Так я об этом говорю уже два года. И не вижу в этом никакой новости и я не вижу оснований менять своего мнения. Я не считаю, что отмена выходного на 8 марта – это какой-то шаг, направленный против женщин. Даже наоборот, я считаю, что именно таким образом мы можем вернуть этому празднику 8 марта – а я не собираюсь отменять 8 марта как праздник, а только как статус выходного дня – первоначальный смысл, который закладывался в этот день, день борьбы за права женщин», – отметил он.

«Потому что то, что мы имеем как советское наследие 8 марта как выходной день – праздник тортиков и букетиков – это не имеет ничего общего с борьбой за права женщин. Посмотрите, в каких странах отмечает 8 марта как выходной день. Это Россия, это, кажется, Ангола, Северная Корея. То есть далеко не те страны, которые можно назвать примером соблюдения прав женщин. Из-за этого, мне кажется, активистки разного рода феминистских движений должны быть наоборот нашими союзниками в том, чтобы вернуть этому празднику первоначальный смысл», – пояснил Вятрович.