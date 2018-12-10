Климкин прокомментировал введение санкций против причастных к фейковым выборам в ОРДЛО

Глава МИД отметил, что помощник президента РФ Сурков как один из организаторов псевдовыборов уже давно находится под санкциями ЕС.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что введение санкций против большего количества лиц за проведение 11 ноября незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе требует доказательств и времени.

Об этом глава МИД Украины сказал в Брюсселе после участия в рабочей встрече с министрами иностранных дел государств - членов ЕС.

"Что касается этих санкций за нелегитимные "выборы" на Донбассе, Европейский Союз утверждает, что он установил, кто был непосредственно причастен к их реализации. Конечно, те, кто их организовывал - Сурков, он и так давно под санкциями. Это понятно. Для того, чтобы добавить других россиян - нужно доказать, что они непосредственно участвовали в избирательных манипуляциях на Донбассе. Этот вопрос требует, во-первых, четких доказательств, а во-вторых - времени", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня решение о введении санкций Европейским Союзом против 9 организаторов псевдовыборов на оккупированном Донбассе, которые состоялись 11 ноября, вступило в силу. Отныне санкции Евросоюза за нарушение территориальной целостности Украины уже введены против 164 человек и 44 компаний.

Ранее в списке за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины находилось 155 человек и 44 компании. Эти ограничительные меры вводятся с 2014 года и время от времени расширяются дополнительными фамилиями. Последний раз продление действия этих санкций произошло 13 сентября 2018 года. Данные санкции действуют до 15 марта 2019 года.