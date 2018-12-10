Климкин прокомментировал введение санкций против причастных к фейковым выборам в ОРДЛО
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что введение санкций против большего количества лиц за проведение 11 ноября незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе требует доказательств и времени.
Об этом глава МИД Украины сказал в Брюсселе после участия в рабочей встрече с министрами иностранных дел государств - членов ЕС.
"Что касается этих санкций за нелегитимные "выборы" на Донбассе, Европейский Союз утверждает, что он установил, кто был непосредственно причастен к их реализации. Конечно, те, кто их организовывал - Сурков, он и так давно под санкциями. Это понятно. Для того, чтобы добавить других россиян - нужно доказать, что они непосредственно участвовали в избирательных манипуляциях на Донбассе. Этот вопрос требует, во-первых, четких доказательств, а во-вторых - времени", - подчеркнул Климкин.
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Как сообщал УНИАН, сегодня решение о введении санкций Европейским Союзом против 9 организаторов псевдовыборов на оккупированном Донбассе, которые состоялись 11 ноября, вступило в силу. Отныне санкции Евросоюза за нарушение территориальной целостности Украины уже введены против 164 человек и 44 компаний.
Ранее в списке за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины находилось 155 человек и 44 компании. Эти ограничительные меры вводятся с 2014 года и время от времени расширяются дополнительными фамилиями. Последний раз продление действия этих санкций произошло 13 сентября 2018 года. Данные санкции действуют до 15 марта 2019 года.