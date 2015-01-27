Светлодарскую больницу эвакуируют в Артемовск

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

По данным департамента здравоохранения облгосадминистрации, пациенты не пострадали.

Кроме того, в облгосадминистрации приняли решение об эвакуации больницы в город Артемовск, эвакуация уже началась.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО остается наиболее напряженной в направлении Дебальцево - пресс-центрРанее в штабе АТО сообщали об обстреле Светлодарска, в частности, больницы. По данным штаба, обстрел вели боевики из систем залпового огня «Град». В то же время пророссийские сепаратисты не комментируют обстрел на своих сайтах.

По данным ООН, с середины апреля 2014 года в Украине общее количество человеческих жертв достигло 5086 человек. За период последнего обострения ситуации на востоке Украины, с 13 до 21 января, из-за боевых действий погибли как минимум 262 человека, отмечают в организации.