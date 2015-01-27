В Светлодарске боевики обстреляли больницу, есть жертвы

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО. В штабе назвали происшедшее очередным терактом. "Террористы не остановились на кровавой драме в Мариуполе и в очередной раз показали свое истинное лицо и цели. Известно, что обстрел медицинского учреждения недопустим, но управляемые Россией наемники не настроены соблюдать цивилизованных правил", - отмечается в сообщении. В Пресс-центре отметили, что данные о количестве пострадавших уточняются.

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Между тем, Громадське.tv сообщает, что была обстреляна больница, в которую привозят всех раненых из Дебальцево - как гражданских, так и военных. Больница вышла из строя, в ней выбиты все окна включая операционную. Мина попала во двор больницы, погибла сотрудница.

В настоящее время в Светлодарск привезли 15 раненых бойцов, им оказали первую помощь. Оттуда их отправят в Артемовск.

Из поселка Мироновка под Дебальцево привезли 17-летнюю девушку с тяжелыми травмами - она оказалась под завалами дома из-за обстрела.