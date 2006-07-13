Вице-спикер пугает Президента, что ему может быть еще хуже

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК считает, что ситуация лишь ухудшится, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет указ о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам: «Ситуация для того, кто подпишет такой указ, будет еще более плачевной, чем есть она сегодня».

А.МАРТЫНЮК не видит юридических оснований для роспуска парламента.

По его словам, ситуация, сложившаяся в парламенте, связана с тем, что «Наша Украина» и БЮТ хотят «дотянуть» до 24 июля, то есть крайнего срока, до которого должно быть сформировано правительство, «но, к сожалению, юридическая служба в государстве настолько никчемная, что не хотят вчитываться в то, что говорит статья 90 Конституции Украины: что Президент может распустить Верховную Раду, если на протяжении 60 дней после отставки Кабинета министров не будет сформировано правительство».

А.МАРТЫНЮК отметил, что правительство (Юрия ЕХАНУРОВА) в отставку «никто не отправлял, а правительство, в соответствии с Конституцией, сложило свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой». Он заявил, что в такой ситуации речь не идет об отставке правительства, следовательно, не действует норма о 60 днях.