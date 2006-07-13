Вице-спикер пугает Президента, что ему может быть еще хуже
Мартынюк не видит оснований для роспуска парламента
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК считает, что ситуация лишь ухудшится, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет указ о роспуске парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам: «Ситуация для того, кто подпишет такой указ, будет еще более плачевной, чем есть она сегодня».
А.МАРТЫНЮК не видит юридических оснований для роспуска парламента.
По его словам, ситуация, сложившаяся в парламенте, связана с тем, что «Наша Украина» и БЮТ хотят «дотянуть» до 24 июля, то есть крайнего срока, до которого должно быть сформировано правительство, «но, к сожалению, юридическая служба в государстве настолько никчемная, что не хотят вчитываться в то, что говорит статья 90 Конституции Украины: что Президент может распустить Верховную Раду, если на протяжении 60 дней после отставки Кабинета министров не будет сформировано правительство».
А.МАРТЫНЮК отметил, что правительство (Юрия ЕХАНУРОВА) в отставку «никто не отправлял, а правительство, в соответствии с Конституцией, сложило свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой». Он заявил, что в такой ситуации речь не идет об отставке правительства, следовательно, не действует норма о 60 днях.