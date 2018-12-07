Порошенко: Путин слабее, чем он хочет казаться Западу

Президент Украины считает, что цель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой.

Президент Петр Порошенко считает, что, несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться Западу.

Об этом глава государства написал в своей статье для The New York Times, сообщает его пресс-служба.

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«Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться Западу ... Сколько еще надо враждебности, чтобы Запад использовал твердую валюту, которой торгует Кремль, - силу? Россия использовала химическое оружие в Британии; осуществляла кибератаки на Западе; обстреливала мирных жителей в Сирии и развязала войну на восточной Украине. Не наступило ли время действовать?» - подчеркнул Порошенко.

Президент убежден, что «демократические страны должны сделать выбор: выступать за то, что правильно, или продолжать умиротворение президента Владимира Путина».

«Если история научила нас чему-нибудь, так это тому, что умиротворение имеет смертельные последствия», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что цель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой.

Глава государства напомнил, что президент США Дональд Трамп «продемонстрировал настоящее лидерство, отменив свою встречу с Путиным на «Большой двадцатке» в Аргентине из-за захвата Россией украинских кораблей и пленения моряков.

«Мы получили ощутимую поддержку Белого дома и Конгресса, включая оборонительное вооружение, сильные санкции и надежные американские поставки энергоресурсов. Вместе партнеры по обе стороны Атлантики могут и дальше повышать цену для России за угрозы нашей коллективной безопасности», - добавил Порошенко.