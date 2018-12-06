Россия теперь не может говорить, что не является стороной конфликта в Украине - МИД Польши

Глава МИД Польши также заверил, что заявленные россиянами мотивы своего нападения не являются убедительными.

Результатом нападения российских ВМС на украинские военные корабли является юридически доказанный статус России как стороны конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время дискуссии в рамках министерской встречи ОБСЕ по милитаризации оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей, сообщает Европейская правда.

Чапутович отметил юридическую важность того, что Россия официально признает нападение своих военных на украинском корабли.

"Теперь Россия не может говорить, что она не является стороной конфликта. Теперь они не могут спрятаться за какими-то "зелеными человечками", - отметил он.

Также польской министр заверил, что заявленные россиянами мотивы своего нападения не являются убедительными.

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"Объяснение России о том, что она должна защищать критически важный объект инфраструктуры, а именно незаконно построенный мост к незаконно аннексированному Крыму - это несерьезно", - сказал он.

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчел, также принимавший участие в дискуссии, напомнил, что Россия обстреляла и захватила украинские корабли уже в то время, когда те шли в направлении от крымского моста, и находились в международных водах.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".