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Главе АПУ Райнину присвоено звание почетного гражданина Харьковщины

16:21, 06 декабря 2018
Политика
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Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин / Фото УНИАН

Решение о присвоении почетного звания поддержали 87 депутатов совета.

«Звание почетного гражданина области присвоено Игорю Райнину за весомый вклад в развитие Харьковского региона. Его работа способствовала повышению авторитета области как на государственном, так и на международном уровнях», – отмечается в решении.

Как известно, Игорь Райнин является доктором юридических наук, кандидатом наук по государственному управлению, имеет звание Заслуженный экономист Украины. С 3 февраля 2015 по 29 августа 2016 года – председатель Харьковской областной государственной администрации. С 29 августа 2016 года – Глава Администрации Президента Украины.

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Теги: #Игорь Райнин