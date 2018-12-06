Главе АПУ Райнину присвоено звание почетного гражданина Харьковщины
16:21, 06 декабря 2018Политика
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Нынешний глава Администрации президента Украины до этого назначения занимал должность председателя Харьковской областной государственной администрации.
Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин / Фото УНИАН
Главе Администрации президента Игорю Райнину присвоено звание почетного гражданина Харьковской области на сессии областного совета.
Решение о присвоении почетного звания поддержали 87 депутатов совета.
«Звание почетного гражданина области присвоено Игорю Райнину за весомый вклад в развитие Харьковского региона. Его работа способствовала повышению авторитета области как на государственном, так и на международном уровнях», – отмечается в решении.
Как известно, Игорь Райнин является доктором юридических наук, кандидатом наук по государственному управлению, имеет звание Заслуженный экономист Украины. С 3 февраля 2015 по 29 августа 2016 года – председатель Харьковской областной государственной администрации. С 29 августа 2016 года – Глава Администрации Президента Украины.
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