Главе АПУ Райнину присвоено звание почетного гражданина Харьковщины

Нынешний глава Администрации президента Украины до этого назначения занимал должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

Главе Администрации президента Игорю Райнину присвоено звание почетного гражданина Харьковской области на сессии областного совета.

Решение о присвоении почетного звания поддержали 87 депутатов совета.

«Звание почетного гражданина области присвоено Игорю Райнину за весомый вклад в развитие Харьковского региона. Его работа способствовала повышению авторитета области как на государственном, так и на международном уровнях», – отмечается в решении.

Как известно, Игорь Райнин является доктором юридических наук, кандидатом наук по государственному управлению, имеет звание Заслуженный экономист Украины. С 3 февраля 2015 по 29 августа 2016 года – председатель Харьковской областной государственной администрации. С 29 августа 2016 года – Глава Администрации Президента Украины.