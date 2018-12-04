Участие Украины и Грузии во встрече глав МИД стран - членов НАТО является четким сигналом России - Столтенберг

НАТО будет углублять сотрудничество с Украиной и Грузией.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что участие Украины и Грузии во встрече глав МИД стран - членов НАТО является четким сигналом России, что Альянс будет продолжать оказывать поддержку этим странам.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии.

По его словам, сегодняшняя встреча является очень важным четким сигналом России. «То, что все члены, некоторые из них имеют присутствие в Черном море, сегодня встречались с Украиной и Грузией, дает очень четкий сигнал, что мы присутствуем в Грузии, мы присутствуем в Украине, и, конечно, мы будем углублять наше сотрудничество с двумя странами», - заявил Столтенберг.

«Члены Альянса дали очень четкий сигнал, что будут продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине, а также продолжать присутствие в Черноморском регионе», - подчеркнул он.

Генсек НАТО заверил, что Альянс очень внимательно будет отслеживать развитие ситуации в Черноморском регионе. «На основе наших оценок мы будем делать вывод о присутствии в регионе», - добавил Столтенберг.