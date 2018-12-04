Украину мы будем защищать сами - Порошенко

Украина будет двигаться к членству в НАТО, чтобы выстроить свою систему обороны, отметил президент Украины Петр Порошенко.

Украина будет самостоятельно защищать себя от российской агрессии.

Об этом 3 декабря в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Россия оказалась в тотальной изоляции. Это результат нашей совместной международной координации. Но подчеркиваю: свою страну мы будем защищать сами. И единственное, что мы будем сейчас двигать – это членство в НАТО, для того чтобы выстроить систему обороны (и здесь так важно голосовать изменения в Конституцию, где это прямая задача всей украинской власти, президента, парламента, правительства), и членство в Евросоюзе", – сказал он.

Порошенко выразил уверенность, что у Украины "все получится".

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".