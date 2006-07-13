В Верховной Раде готовят пожар?

Усиление мер безопасности в Верховной Раде связано с информацией о подготовке пожара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК. (Сегодня утром при входе, в частности, в журналистскую ложу была еще одна проверка сумок. Обычно сумки проверяют только при входе в парламент, где журналисты проходят через рамку – УНИАН).

А.МАРТЫНЮК сообщил, что «была оперативная информация, что часть народных депутатов хотели сегодня принести в грелках какую-то горючую смесь и устроить пожар». По его словам, поэтому и были приняты предупредительные меры, чтобы этого не произошло.

На реплику журналистов, что такие вещи работают против коалиции А.МАРТЫНЮК отметил, что «мы это понимаем», но необходимо все-таки обеспечить нормальное функционирование парламента.