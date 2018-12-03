"Это фактически пощечина": эксперт оценил унизительную отмену Трампом встречи с Путиным

Эксперт пояснил, что отмена встречи в первую очередь связана с ситуацией в Украине и со статьей в The Washington Post о том, что Дональд Трамп хотел в 2016 году построить небоскреб "Трамп-тауэр" в Москве.

Президент США Дональд Трамп будет до окончания срока своих полномочий отказываться от встреч с российским лидером Владимиром Путиным, к которым так стремится Кремль.

Такой прогноз озвучил эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц, комментируя срыв встречи президентов США и России на саммите G20, передает «Обозреватель».

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Международник напомнил, что Трамп сделал заявление об отказе от встречи с Путиным "очень унизительным образом - написал твит". "Для российской дипломатии это очень тяжелый удар, это фактически пощечина", - подчеркнул он.

Каракуц пояснил, что отмена встречи в первую очередь связана с ситуацией в Украине и со статьей в The Washington Post о том, что Дональд Трамп хотел в 2016 году построить небоскреб "Трамп-тауэр" в Москве.

"В этой ситуации встреча Трампа и Путина не происходит. В ближайшие месяцы будут результаты расследования комиссии Мюллера (относительно вмешательства Кремля в президентские выборы в США - ред.), Будут проходить президентские выборы в Украине, а с мая начинается уже следующая президентская кампания в США. Шансов на то, что Трамп и Путин будут встречаться, фактически не осталось", - заявил эксперт.

По мнению Каракуца, для Трампа Путин становится "слишком токсичным", поэтому они вряд ли будут вновь проводить крупные двусторонние встречи по примеру саммита в Хельсинки. Вместо этого для Трампа будет выигрышной стратегией давить на Путина новыми санкциями.