Регионал Бондык получил нервный стресс

Столичная милиция проводит проверку инцидента между депутатом от Партии регионов Валерием БОНДЫКОМ и представителем БЮТ Виктором ТАРАНОМ.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей столичной милиции, в ходе проверки установлено, что сегодня ночью приблизительно 0.35 в Мариинском парке в Киеве между В.БОНДЫКОМ и В.ТАРАНОМ возник конфликт относительно законности установки палаток БЮТ. В результате В.ТАРАН выстрелил в воздух из пистолета «Форт-12Р» калибра 9 мм.

Как сообщили в ЦОС, у В.ТАРАНА есть разрешение на это оружие.

В свою очередь В.БОНДЫК обратился с заявлением в Печерское райуправление милиции, где указал, что он получил «нервный стресс». Как сообщили в милиции, В.БОНДЫКУ была оказана первая медицинская помощь на месте инцидента.

По этому факту проводит проверку Печерское райуправление милиции. Уголовное дело не возбуждено.