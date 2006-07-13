КПУ выдвигает ультиматум коалиции

Коммунисты могут пересмотреть свое решение об участии в антикризисной коалиции, если к ней в полном составе присоединится «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, если отдельные члены фракции «Наша Украина» захотят войти в антикризисную коалицию, то это их желание, и коммунисты не будут против этого, но «если будет принято решение в целом по «Нашей Украине», то понятно, что в новых условиях мы соберемся, обсудим это и примем соответствующее политическое решение».

На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что коммунисты могут выйти из коалиции, П.СИМОНЕНКО ответил: «Понятно, если поддержана наша антикризисная программа, которая предусматривает проведение определенных референдумов по спорным вопросам – НАТО или языковой вопрос, относительно переговоров с РФ, стабилизации цен и тарифов через введение моратория… То в данном случае это одна проблема. Если это опять будет проблема, связанная с общей демагогией и декларациями, то, понятно, мы будем принимать политическое решение». П.СИМОНЕНКО заявил, что фракция коммунистов настроена на конструктив.

То же самое он сказал и относительно возможности вынесения новой кандидатуры на должность премьер-министра, в частности, представителя «Нашей Украины» Юрия ЕХАНУРОВА.