Оккупанты доставили пленных украинских моряков в Симферополь - адвокат

Адвокат Эдем Семедляев отметил, что сейчас не дают морякам звонить своим родным.

Украинских моряков, задержанных Россией, доставили в оккупированный Симферополь.

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Об этом в эфире "Прямого" сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"По моей информации, сегодня всех остальных (задержанных Россией моряков - ред.) доставили в Симферополь, поскольку они были в разных изоляторах временного содержания в Крыму. Часть из них сейчас находится в Федеральной службе безопасности, где им предъявляют обвинения и уже допрашивают в качестве обвиняемых. То же самое произошло и с моим подзащитным, командиром буксира "Яны Капу" Мельничуком Олегом Михайловичем. В 2 часа планируется избрание меры пресечения всем остальным морякам", - сообщил адвокат.

Эдем Семедляев отметил, что сейчас не дают морякам звонить своим родным.

"Единственное я узнал от своего подзащитного, что при задержании или после задержания ему дали несколько слов сказать своему отцу", - добавил адвокат.