Офицер ВСУ о комплексах ВС РФ в Крыму: это демонстрация фейковой силы

По оценке офицера, россияне показали, что они могут гораздо меньше, чем рассказывают.

Демонстрация военных комплексов в аннексированном Крыму рассчитана на внутреннего пользователя, потому что украинская разведка давно знает о количестве вооружения на полуострове.

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал заместитель командира 72 ОМБР имени Черных Запорожцев, подполковник Александр Самарский.

"Скорее всего - это опять очередная демонстрация своей фейковой силы. Да, они у них есть (комплексы - ред.), Но для чего это показывать. Есть разведка, которая знает, что они в Крым завезли еще в начале 2014 года. Кроме этого, там остались наши комплексы береговой обороны. Соответственно, Москва все это время привыкла демонстрировать всевозможные парады. Это все не столько для нас, сколько для внутреннего пользователя. Показать, что мы еще что-то можем. Хотя на самом деле они показали, что они могут гораздо меньше, чем рассказывают ", - рассказал офицер.