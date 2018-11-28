Российский тральщик направляется в сторону Азовского моря – Reuters

Россия продолжает нагнетать ситуацию в районе Азовского моря.

Российский тральщик "Вице-адмирал Захарьин" направляется из Черного в сторону Азовского моря.

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Об этом сообщает Reuters и отмечает, что Азовское море, используемое как Россией, так и Украиной, является зоной повышенной напряженности после того, как РФ захватила в воскресенье три украинских корабля и их экипажи.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Симферополе арестовали 15 украинских моряков.

25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС Украины в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.