Российский тральщик направляется в сторону Азовского моря – Reuters
12:14, 28 ноября 2018Политика
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Россия продолжает нагнетать ситуацию в районе Азовского моря.
Россия нагнетает ситуацию вокруг Азова / wikipedia.org
Российский тральщик "Вице-адмирал Захарьин" направляется из Черного в сторону Азовского моря.
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Об этом сообщает Reuters и отмечает, что Азовское море, используемое как Россией, так и Украиной, является зоной повышенной напряженности после того, как РФ захватила в воскресенье три украинских корабля и их экипажи.
Как сообщал УНИАН, в оккупированном Симферополе арестовали 15 украинских моряков.
25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС Украины в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.
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