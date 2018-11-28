цей матеріал доступний українською

Российский тральщик направляется в сторону Азовского моря – Reuters

12:14, 28 ноября 2018
Политика
3116 0
Россия нагнетает ситуацию вокруг Азова / wikipedia.org

Читайте такжеРоссия стягивает к Керчи противокорабельные ракетные комплексы "Бал" (видео)

Об этом сообщает Reuters и отмечает, что Азовское море, используемое как Россией, так и Украиной, является зоной повышенной напряженности после того, как РФ захватила в воскресенье три украинских корабля и их экипажи.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Симферополе арестовали 15 украинских моряков.

25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС Украины в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Атака россиян в Азовском море
Теги: #Россия#Черное море#Азовское море