Парубий не мог открыть внеочередное заседание Рады из-за спора с депутатами (фото)

На трансляциях с заседания Рады можно видеть, что группа депутатов собралась возле спикера парламента Андрея Парубия и ведет с ним спор.

Открытие внеочередного заседания Верховной Рады задержалось из-за спора между народными депутатами относительно перерыва для проведения консультаций.

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Как передает корреспондент УНИАН, еще до регистрации депутатов в сессионном зале лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко зашел на трибуну парламента и потребовал проведения консультаций с участием лидеров фракций и президента.

На это председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил предоставить соответствующий перерыв перед началом рассмотрения вопроса о введении военного положения.

В сессионном зале сейчас присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и секретарь СНБО Александр Турчинов.

По словам Парубия, президент выступит по вопросу введения военного положения, а затем будет объявлен 30-минутный перерыв - перед началом рассмотрения вопроса по существу.

Сейчас продолжаются споры в президиуме, где собрались некоторые парламентарии.

Как известно, заседание парламента должно было начаться в 16.00.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля вместе с экипажами, ранены 6 украинских военнослужащих. В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.