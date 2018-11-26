Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в Азовском и Черном морях лежит на кремлевском режиме - МИД

МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров.

В МИД Украины заявили, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Черного и Азовского морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим.

Об этом говорится в заявлении ведомства. МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», а также ранением и захватом в плен членов их экипажей.

"Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, как это определено, в частности, в Статье 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 года об определении агрессии. Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море", - говорится в сообщении.

Украина требует срочно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их незамедлительное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки.

"Обращаемся к нашим союзникам и партнерам - принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиление существующих санкций, а также предоставление Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

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В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В ВМС сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.