ФСБ России прокомментировала конфликт в Азовском море

В российском ведомстве отвергают обвинения и утверждают, что украинские судна возвращаются обратно.

Федеральная служба безопасности России заявляет, что украинские корабли возвращаются в Бердянск.

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Об этом сообщает ТАСС. В российском ведомстве отвергают обвинения и утверждают, что украинские судна возвращаются обратно.

"Три судна ВМС Украины, которые ранее вышли из Бердянска в сторону Керченского пролива, взяли обратный курс и возвращаются в Бердянска", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее командование ВМС ВС Украины сообщило, что российский военный корабль протаранил украинский буксир в Азовском море.

Вечером 25 ноября появилась информация о том, что российские военные атаковали и захватили украинские судна.