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ФСБ России прокомментировала конфликт в Азовском море

22:39, 25 ноября 2018
Политика
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ФСБ отрицает захват украинских кораблей / фото @Ukr_Che

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Об этом сообщает ТАСС. В российском ведомстве отвергают обвинения и утверждают, что украинские судна возвращаются обратно.

"Три судна ВМС Украины, которые ранее вышли из Бердянска в сторону Керченского пролива, взяли обратный курс и возвращаются в Бердянска", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее командование ВМС ВС Украины сообщило, что российский  военный корабль протаранил украинский буксир в Азовском море.

Вечером 25 ноября появилась информация о том, что российские военные атаковали и захватили украинские судна.

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Новость в сюжете: Атака россиян в Азовском море
Теги: #ФСБ#ВМС#Азов