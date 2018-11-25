ФСБ России прокомментировала конфликт в Азовском море
22:39, 25 ноября 2018Политика
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В российском ведомстве отвергают обвинения и утверждают, что украинские судна возвращаются обратно.
ФСБ отрицает захват украинских кораблей / фото @Ukr_Che
Федеральная служба безопасности России заявляет, что украинские корабли возвращаются в Бердянск.
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Об этом сообщает ТАСС. В российском ведомстве отвергают обвинения и утверждают, что украинские судна возвращаются обратно.
"Три судна ВМС Украины, которые ранее вышли из Бердянска в сторону Керченского пролива, взяли обратный курс и возвращаются в Бердянска", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее командование ВМС ВС Украины сообщило, что российский военный корабль протаранил украинский буксир в Азовском море.
Вечером 25 ноября появилась информация о том, что российские военные атаковали и захватили украинские судна.
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