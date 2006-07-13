Мороз блефует?

Один из авторов исков в Печерский районный суд Киева относительно легитимности избрания председателем Верховной Рады Александра МОРОЗА, народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявляет, что спикер блефует, говоря, что Печерский суд подтвердил легитимность его избрания.

Он сказал корреспонденту УНИАН, что Печерский райсуд не мог за один день рассмотреть эти иски, поскольку ни один суд не рассматривает на протяжении дня административные иски. По словам депутата, речь идет о том, что Печерский райсуд не принял к рассмотрению иски, поданные Блоком Юлии Тимошенко.

«Председатель Печерского суда КОЛЕСНИЧЕНКО - лицо, которое периодически злоупотребляет своим служебным положением и фактически является негласным сотрудником Секретариата Президента, полностью подотчетен воле среднего звена сотрудников Секретариата Президента, и председателем Печерского суда командуют все, кому не лень», - сказал А.ПОРТНОВ.

По его словам, Печерский райсуд “ориентируется только на Секретариат Президента”, и поэтому все будет зависеть от того, как будут развиваться переговоры между антикризисной коалицией и «Нашей Украиной».

Депутат не исключил, что в случае провала этих переговоров Печерский райсуд примет к рассмотрению эти или подобные иски относительно легитимности создания коалиции и избрания А.МОРОЗА спикером и удовлетворит их.

«Мы считаем, что Печерский суд как придаток Секретариата Президента будет действовать исключительно в фарватере происходящих договоренностей. В данной ситуации наши чудо-партнеры из «Нашей Украины» пытаются использовать БЮТ для того, чтобы через его административные иски выторговывать себе должности. У нас фракция не для этого работает в парламенте», - заявил А.ПОРТНОВ. Поэтому он не исключил возможности перехода БЮТ в политическую оппозицию к Президенту в ближайшее время.

А.ПОРТНОВ также добавил, что Печерский райсуд еще не вернул иски, и он еще не видел, на каких основаниях было отказано в принятии к рассмотрению. Он также не знает, будет ли БЮТ подавать повторные иски. Депутат отметил, что это решит руководство блока.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, А.МОРОЗ заявил, что вчера Печерский районный суд Киева рассмотрел все иски относительно избрания руководства парламента и создания коалиции и отклонил их.