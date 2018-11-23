ВР наконец-то перешла к главному вопросу заседания - рассмотрению Госбюджета-2019

Ко второму чтению доходы и расходы бюджета увеличены на 18 млрд грн.

Верховная Рада приступила к рассмотрению Государственного бюджета Украины на 2019 год, доработанного и утвержденного Кабинетом министров ко второму чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал председатель парламента Андрей Парубий и пригласил к докладу министра финансов Украины Оксану Маркарову.

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Согласно проекту, опубликованному на сайте Рады, ко второму чтению доходы бюджета увеличены на 18 млрд грн, в том числе повышены ожидаемые поступления от Национального банка на 2 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 2,9 млрд грн, рентной платы за пользование недрами - на 9 млрд грн, поступлений бюджетных учреждений - на 1,4 млрд грн.

Расходы ко второму чтению также повышены на 18 млрд грн, поэтому предельный объем дефицита остался на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

Согласно опубликованному решению Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, комитет решил рекомендовать парламенту принять доработанный проект во втором чтении и в целом как закон с учетом приведенных в письме-представлении предложений, согласованных с Министерством финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект Государственного бюджетаУкраины на 2019 год. Парламент поддержал проект в первом чтении 18 октября.