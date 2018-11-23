Последний шанс принять Бюджет сегодня: Парубий пригласил глав фракций к себе в кабинет
04:27, 23 ноября 2018Политика
39 0
Депутаты не могут прийти к согласию относительно принятия изменений в Налоговый кодекс.
Парубий объявил перерыв / фото УНИАН
В заседании Верховной Рады объявлен перерыв на 10 минут для проведения консультаций.
Читайте такжеНардеп Винник о принятии Бюджета: должны успеть до рассвета, если нет – будем работать дальше
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты уже долгое время не могут прийти к согласию в вопросе ряда поправок к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые других законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и просмотра (№9260).
"Я приглашаю глав фракций к себе в кабинет", - объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий и добавил, что объявляется перерыв на 10 минут.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Госбюджет-2019