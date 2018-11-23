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Последний шанс принять Бюджет сегодня: Парубий пригласил глав фракций к себе в кабинет

04:27, 23 ноября 2018
Политика
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Парубий объявил перерыв / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, депутаты уже долгое время не могут прийти к согласию в вопросе ряда поправок к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые других законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и просмотра (№9260).

"Я приглашаю глав фракций к себе в кабинет", - объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий и добавил, что объявляется перерыв на 10 минут.

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Теги: #Верховная Рада#бюджет