цей матеріал доступний українською

Перерыв в Верховной Раде продлили еще на два часа – до 23:30

21:43, 22 ноября 2018
Политика
386 0
Раньше объявляли перерыв до 21:30 / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Продолжаются консультации по обсуждению законопроектов, я объявляю перерыв еще на два часа – до 23.30», - сказала она.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Госбюджет-2019
Теги: #Верховная Рада#бюджет