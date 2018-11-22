Перерыв в Верховной Раде продлили еще на два часа – до 23:30
21:43, 22 ноября 2018Политика
386 0
Перед этим перерыв был объявлен с 19.30 до 21.30.
Раньше объявляли перерыв до 21:30 / фото УНИАН
Перерыв в вечернем заседании Верховной Рады продлен еще на два часа - до 23.30.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
«Продолжаются консультации по обсуждению законопроектов, я объявляю перерыв еще на два часа – до 23.30», - сказала она.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Госбюджет-2019