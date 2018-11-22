Перерыв в Верховной Раде продлили еще на два часа – до 23:30

Перед этим перерыв был объявлен с 19.30 до 21.30.

Перерыв в вечернем заседании Верховной Рады продлен еще на два часа - до 23.30. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. «Продолжаются консультации по обсуждению законопроектов, я объявляю перерыв еще на два часа – до 23.30», - сказала она.

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