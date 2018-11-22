Из фракции "Оппозиционный блок" вышли три депутата

Об этом Парубий объявил в сессионном зале парламента.

Народные депутаты Евгений Бакулин, Сергей Дунаев и Юлий Иоффе вышли из фракции "Оппозиционный блок".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале Верховной Рады объявил председатель парламента Андрей Парубий.

Он отметил, что эти депутаты подали соответствующие заявления.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За жизнь», член фракции «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович подписали соглашение «Об объединении оппозиции и создание объединения «Оппозиционная платформа - За жизнь».

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20 ноября фракция «Оппозиционный блок» исключила из своих рядов народных депутатов Бойко и Сергея Левочкина. Бойко был сопредседателем фракции, а Левочкин - заместителем председателя фракции.

Позже Бойко и Рабинович сообщили о создании депутатской группы «Оппозиционная платформа - За жизнь». По словам Рабиновича, подписано соглашение о создании депутатской группы в составе 19 человек.

Народный депутат Вадим Новинский стал председателем фракции "Оппозиционный блок". Его заместителями избраны Александр Вилкул и Юрий Воропаев.