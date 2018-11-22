Предложение сажать в тюрьму за клевету в БПП назвали "личной инициативой" отдельных депутатов

Председатель фракции "БПП" Артур Герасимов заявил, что предложение некоторых депутатов об уголовной ответственности за клевету не является позицией фракции.

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ и интернете является личной инициативой отдельных депутатов от «БПП» и не является позицией фракции.

Об этом говорится в комментарии Герасимова, переданном УНИАН пресс-службой фракции.

По его словам, фракция не обсуждала законопроект №9306 о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ.

«Предложение некоторых народных депутатов об уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Фракция не собиралась и этот законопроект не обсуждала, но все и так очевидно: «БПП «Солидарность» уважает свободу слова, и даже в тех случаях, когда ею пользуются неосторожно», - заявил Герасимов.

Читайте такжеКритиковали депутата? Тюрьма по вам плачет (укр.)

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в парламенте был зарегистрирован законопроект №9306 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету.

Авторами законопроекта выступили депутаты от «БПП» Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин.

Согласно проекту закона, Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить статьей о клевете, которой предусматривается за умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию, наказывать "штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы до двух лет".

Среди прочего, речь идет о действиях, совершенных путем публичного демонстрирования в произведениях, в СМИ или в интернет.

В то же время предлагается установить, что, если клевета соединена с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, тогда необходимо наказывать "ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в последнее время в Украине свободу слова "все чаще путают с вседозволенностью распространения откровенно непроверенных, а то и вовсе ложных фактов".

Авторы законопроекта заявляют, что уголовная ответственность за клевету предусмотрена в ряде стран, и, в частности, в США, Франции, Германии, Италии и других странах.

Кроме того, они отмечают, что "одним из последних случаев распространения ложной информации является случай с обвинениями, которые звучат со стороны некоторых средств массовой информации в адрес народного депутата Украины о причастности к совершению особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк)".

В 2014 году в разгар Евромайдана Верховная Рада силами "Партии Регионов" и коммунистов путем поднятия рук приняла похожий по содержанию документ, но с менее строгими санкциями, который вошел в так называемый пакет "диктаторских законов 16 января". Впоследствии он был отменен парламентом.