СПУ: самоназначенный председатель Полтавского горсовета Шамота арендует машину для тещи за 1,20 гривень на год

Арендная плата за автомобиль, который использует самоназначенный глава Полтавского горсовета Александр Шамота согласно договору между КП и горсоветом, составляет 1,20 грн в год, сообщил глава полтавской облорганизации СПУ Сергей Чередниченко

Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Согласно договору между КП «МШЕД» (Комунальное предприятие "Міська Шляхова Експлуатаційна Дільниця") и Полтавским горсоветом, арендная плата за автомобиль, который А.Шамота – вр.и.о. городского главы, использует в личных целях составляет 1,20 грн в год. Более того, машина используется для перевозки тещи городского главы. Получается, аренда авто бизнес-класс для чиновников – 1 грн, машина – для тещи…», – сказал он прямом эфире на Facebook.

С.Чередниченко уточнил, что КП «МШЕД» сейчас в стадии ликвидации, техника должна стоять на стоянке для сохранения, при этом автомобиль продолжают эксплуатировать.

В связи со сложившейся ситуацией, было составлено обращение в полицию. В настоящее время идут следственные действия.

Кроме того, он напомнил, что ранее члены СПУ уличили самоназначенное руководство в подделке гербовой печати. Также было зарегистрировано заявление в полицию, однако по прошествии недели никаких действий не предприняли.

«Сегодня власть в Полтаве – шарлатаны и проходимцы, и их преступные действия покрывают структуры, которые казалось бы призваны следить за соблюдением справедливости и порядка в государстве. Мы целую неделю ждали законные действия правоохранителей на мое заявление по фальсификации гербовой печати Полтавского городского совета! За неделю мое заявление даже не внесли в ЕГРР. Прокуратура области (города) блокирует внесение заявления, а СБУ вообще молчит! Эти структуры покрывают преступления против территориальной общины Полтавы», – подчеркнул он.