Новинский: За сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей Юрий Бойко и Сергей Левочкин исключены из фракции «Оппозиционного Блока»

«Сопредседателем нашей фракции Юрием Бойко было подписано соглашение о сотрудничестве и о создании так называемой платформы «За життя - Оппозиционная платформа» вместе с Вадимом Рабиновичем, на которое он, Бойко, не имел абсолютно никаких оснований.

У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд» об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявил народный депутат фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

Как сообщил политик, этот вопрос был рассмотрен сегодня на заседании его фракции. И фракция большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.

«Так же фракция обратилась к политсовету нашей партии с требованием как можно быстрее созвать съезд с обсуждением этих вопросов и ситуации в партии. За то, что Юрий Бойко и Сергей Левочкин нарушили устав, за сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из нашей фракции», отметил Новинский и добавил, что с сегодняшнего дня Юрий Бойко и Сергей Левочкин не являются членами фракции «Оппозиционный блок»

Политик также опровергнул информацию о том, что Бойко и Левочкин сами подали заявление.

Отвечая на вопрос журналистов «За кем останется бренд «Оппозиционного Блока», Новинский ответил: «Бренд «Оппозиционного Блока» останется за десятками тысяч членов партии «Оппозиционный Блок». Ни о каком расколе в партии не может идти речь».