Отработанную в Харькове антитеррористическую технологию реализуют и в других регионах - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

“Технология и меры, которые сегодня отрабатываются в Харькове, будут реализовываться в других регионах нашей страны”, - сказал он.

Глава СНБО отметил, что в Харькове создана и действует группа из сотрудников МВД, СБУ, которая реализует организационные мероприятия, направленные на подавление террористической угрозы.

Читайте такжеВ мягких тканях раненых от взрыва в Харькове медики изъяли гайкиТурчинов сообщил, что подразделениями Нацгвардии и МВД в Харькове будет проводиться совместное патрулирование, создана “горячая линия", через которую граждане смогут информировать силовые структуры о возможных угрозах.

Руководитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что сегодня ночью в Харькове задержали 3-х подозреваемых в организации террористической деятельности.

Он заверил, что в регионе продолжится работа по выявлению и нейтрализации лиц, причастных к террористической деятельности.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Харькове участились случаи террористических действий. Последний случай произошел 19 января - у здания Московского райсуда Харькова произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. Предварительная квалификация преступления - террористический акт. В связи с терактом все правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы.