Луценко допустил подачу представлений на 20 депутатов, имеющих жилье в Киеве и получающих компенсации

Генпрокурор отметил, что эти народные депутаты не самые бедные.

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает, что в парламент будет подано представление в отношении 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея его при этом в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил на брифинге.

«Сейчас в ГПУ, насколько я знаю, и в САП, есть материалы на более чем 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве или, как предусмотрено законом, в 30-километровой зоне», - сказал генпрокурор.

По его словам, эти народные депутаты, «с того, что я помню из своей депутатской жизни, не самые бедные», и они принадлежат к почти всем фракциям. Поэтому, отметил Луценко, «возникли вопросы, как на Регламентном комитете проходит голосование за эти представления, учитывая то, что будет возникать конфликт интересов из-за пребывания в одной с ними фракции или группе».

Генпрокурор при этом пошутил, что придется вносить представления или по одному, или сразу выходить напрямую в сессионный зал парламента.

«А если без шуток, то с моей точки зрения, к сожалению, народные депутаты Украины несмотря на свою избирательную риторику в поддержку борьбы с коррупцией, но, если это не касается себя лично или своего кума», -добавил Луценко.