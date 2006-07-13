БЮТ официально объявил о переходе в оппозицию

Фракция Блока Юлии Тимошенко официально объявила о переходе в оппозицию к новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из лидеров фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, выступая в сессионном зале парламента.

По его словам, события в Верховной Раде нельзя назвать иначе как антиконституционным заговором. «Коммуно-криминальная группировка вместе с предателями объединились для того, чтобы установить в Украине тоталитарный строй и диктатуру. Мы будем бороться против этого, и БЮТ заявляет, что мы переходим в оппозицию к коммуно-криминально-предательскому большинству и будем защищать украинский народ от попыток опять над ним нагругаться, от попыток опять построить кучмизм в самых худших его проявлениях», - сказал А.ТУРЧИНОВ и призвал депутатов парламента, которые разделяют точку зрения БЮТ, присоединяться.

«Никаких кулуарных переговоров с теми, кто предал Украину, никакой широкой коалиции, которая станет для Украины широкой могилой», - сказал он и призвал «Нашу Украину» не вести переговоры с антикризисной коалицией, а присоединиться к БЮТ.

А.ТУРЧИНОВ от имени БЮТ обратился к руководству парламента прекратить нарушать регламент ВР и Конституцию: «Верните Верховную Раду в конституционное русло, вернитесь к регламенту и выполните все требования, которые им предусмотрены». По его убеждению, только так можно возобновить в Украине парламентаризм.

А.ТУРЧИНОВ также от имени своего блока обратился к Президенту Украины с просьбой распустить парламент: «БЮТ обращается к Президенту ЮЩЕНКО: Виктор Андреевич, не нужно Вам волноваться, Вам нужно исполнить Вашу президентскую обязанность и подписать указ о роспуске парламента, который опозорил себя предательством».