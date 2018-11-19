Россия тратит на "ЛДНР" около $2 миллиардов в год - экс-советник Путина

Похожую оценку приводит и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Снегирев, по данным которого за последние пять лет РФ потратила на Донбасс более 10 миллиардов долларов.

Россия тратит на оккупированные территории Донбасса около 0,25% своего ВВП, или 2 миллиардов долларов в год.

Об этом в чате на "Главреде" рассказал экс-советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов.

"Официальных данных об этом нет. Но можно сделать оценку, исходя из того, сколько средств российский бюджет тратит на финансирование оккупированного Крыма - примерно 2 млрд долларов в год. Поскольку численность населения на оккупированном Донбассе немного превышает численность населения Крыма и Севастополя, а расходы на душу населения на территории Донбасса несколько ниже, чем на территории Крыма и Севастополя, то можно предположить, что сумма дотаций для Донбасса также составляет около двух миллиардов долларов в год", - подсчитал Илларионов.

По мнению эксперта, выделение на оккупированные территории около 0,25% своего ВВП является существенной суммой, но не запредельной для бюджета Российской Федерации.

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"Это солидная сумма, но это не та сумма, какая стала бы неподъемной для России в нынешней ситуации. И это не та сумма, которая в состоянии была бы остановить экономический рост в России. Она заметна, но она не является запредельной для нынешнего российского бюджета", - заключил Илларионов.

Похожую оценку затрат приводит и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По его подсчетам, за последние пять лет РФ вложила в ОРДЛО более 10 миллиардов долларов.

"За последние пять лет РФ вложила в ОРДЛО более 10 млрд долларов. Это значит, что самостоятельно она оттуда никогда не выйдет", - отметил Снегирев.

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Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество осудило проведение этих псевдовыборов. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение. 15 ноября президент России Путин в очередной раз обвинил украинскую власть в невыполнении Минских соглашений. По словам Путина, для урегулирования конфликта на Донбассе должна произойти смена власти в Украине.