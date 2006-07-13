Эксперты предупреждают о росте инфляции в августе

В августе темпы роста показателя инфляции могут увеличиться. Такое мнение высказал УНИАН эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Виталий КРАВЧУК.

Он также отметил, что на инфляцию потребительских цен в июне, темпы роста которой в годовом измерении (июнь 2006 года к июню 2005 года - УНИАН) снизились до 6,8%, по сравнению с 7,3% в мае, продолжали влиять преимущественно те же факторы, что и в мае. Так, практически полный запрет на экспорт животноводческой продукции в Россию и увеличение импорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции привели к уменьшению темпов роста цен на продовольственные товары до 5,1% в июне, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Также свою роль сыграл относительно небольшой рост денежной массы по сравнению с предыдущим годом.

По мнению эксперта, на развитие ситуации в ближайшие месяцы будет влиять увеличение потребительских тарифов на газ (+1-2% к уровню цен только в июле) и других регулированных государством цен, возможные шаги по увеличению цен на сельскохозяйственные товары (ограничение импорта, минимальные цены), урожай 2006 года (который, по прогнозам, будет меньше, чем в 2005 году), а также дальнейшие торговые отношения России и Украины. «В совокупности эти факторы могут привести к увеличению темпов инфляции, хотя ситуация довольно сильно зависит от действий будущего правительства», - отметил В.КРАВЧУК.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в июне текущего года составила 0,1%, в январе-июне - 2,8%.

По данным Госкомстата, цены на продовольственные товары в июне снизились на 0,3%, на непродовольственные - выросли на 0,3%, на услуги - повысились на 1,1%.

Инфляция в Украине в декабре 2005 года составила 0,9%, в целом по итогам года - 10,3%.

В ноябре 2005 года Министерство экономики прогнозировало в 2006 году рост ВВП на уровне 5,8-7%, инфляцию - на уровне 9-11,5%. В январе 2006 года ведомство отозвало свой прогноз для пересмотра и в середине марта ухудшило прогноз инфляции в 2006 году до 11,4-11,6%.

При формировании Госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%.