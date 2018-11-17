Отношения Украины и США никогда не были столь крепкими и многообещающими - Порошенко

Президент приветствовал первые результаты работы украинско-американской комиссии стратегического партнерства.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал первые результаты работы украинско-американской комиссии стратегического партнерства, назвав их многообещающими.

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Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Порошенко поблагодарил президента и госсекретаря США за "надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной".

"Заложена надежная основа для наращивания успеха нашего двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, в политической, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической областях", - считает президент.

"Свидетельством этого является также Совместное заявление по итогам заседания, которое открывает широкие горизонты партнерства - от совместного противодействия российской агрессии и укрепления политики международных санкций против Кремля, поддержки интеграции в НАТО - до укрепления торговых отношений, увеличения инвестиций, усиления военного сотрудничества и противодействия российской энергетической экспансии", - отметил президент.

Он подчеркнул важность признания прогресса Украины в проведении реформ и укреплении обороноспособности, а также подтверждение преданности Вашингтона в поддержке Украины. "Никогда в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и перспективными", - убежден глава государства.