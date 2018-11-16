Порошенко рассказал делегациям ЕС и США о вмешательстве России в избирательный процесс в Украине

Президент встретился с делегациями Национального демократического института США (НДИ) и Европарламента (ЕП) и обсудил с их представителями реформы в Украине, предвыборную ситуацию и последние события на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз ужесточить санкции против России.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент встретился с делегациями Национального демократического института США (НДИ) и Европарламента (ЕП) и обсудил с их представителями реформы в Украине, предвыборную ситуацию и последние события на временно оккупированном Донбассе и в Крыму.

"Президент назвал примеры вмешательства России в избирательный процесс в Украине и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессора", - говорится в сообщении.

Во время встречи также говорилось о том, что предстоящие президентские и парламентские выборы в Украине ни в коем случае не являются препятствием ни для минского, ни нормандского процессов.